Poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Bacău au fost sesizaţi la data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 13.00, de către o femeie de 66 de ani, din municipiu, despre faptul că în timp ce se afla într-un magazin de pe raza oraşului, persoane necunoscute i-au sustras portofelul, în care avea suma de 500 lei, 4 tichete de transport CFR şi mai multe carduri de cumpărături. Poliţiştii de investigaţii criminale s-au deplasat imediat la faţa locului şi în urma cercetărilor efectuate au stabilit că suspecţii sunt două persoane, de sex masculin şi respectiv feminin, de 29 de ani, din Bacău, ambii cunoscuţi cu antecedente penale pentru furturi din buzunare. Cele două persoane au fost conduse la sediul poliţiei şi din investigaţiile ulterioare a reieşit că acestea sunt suspecte şi într-o altă cauză, tot de furt din buzunare, în care unei persoane de sex feminin, i-au sustras telefonul mobil în valoare de 1000 lei. Prejudiciul a fost recuperat şi restituit părţilor vătămate, iar suspecţii au fost reţinuţi pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt.

