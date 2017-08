Social Au furat patru biciclete și un portofel de Comunicat de presa - La data de 21 august a.c., poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Târgu Trotuş au reuşit identificarea şi depistarea a doi bărbaţi din comuna Târgu Trotuş, bănuiţi de comiterea infracţiunii de furt calificat. În fapt, în noaptea de 22 spre 23 iulie a.c., respectiv 11 spre 12 august a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns în două locuinţe din comuna Târgu Trotuş, de unde ar fi sustras patru biciclete şi un portofel. În urma activităţilor specifice efectuate, poliţiştii au identificat şi depistat doi bărbaţi de 29, respectiv 38 ani, ambii din oraşul Dărmăneşti, asupra cărora s-au găsit bunurile sustrase. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate. În cauză se continuă cercetările faţă de cei doi bărbaţi, sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat. 4 SHARES Share Tweet

