Actualitate Au fost ridicate restricțiile de tonaj pe ruta Bacău-Vaslui de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Maricica Luminița Coșa s-a deplasat, miercuri după-amiază, în comuna Plopana, mai exact la Străminoasa, unde se află podul care a fost avariat de inundațiile din 13-14 mai. Prefectul a fost însoțit de chestorul Vasile Oprișan, comandantul Inspectoratului de Poliție al Județului, și Iulian Vasiliu, șeful Secției Bacău-Drumuri Naționale. Scopul a fost verificarea stadiului final al lucrărilor de reabilitare a podului și în ce măsură traficul pe DN 2 F este sigur.

Podul de pe varianta ocolitoare, care a fost rupt de viitură, a fost reparat până pe 15 mai, dar circulația era permisă doar mașinilor sub 3,5 tone. "Acum au fost finalizate lucrările, varianta ocolitoare este asfaltată și se circulă în condiții de siguranță, fără restricții de tonaj", a declarat prefectul județului.

