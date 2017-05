Actualitate Au fost reluate plombările pe străzile din Bacău Viceprimarul Scripăț: „Se lucrează în toate cartierele” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Contractul care avea drept obiect plombarea străzilor din Bacău a fost deblocat și se află în derulare. „Firma care a depus contestație a pierdut la CNSC și avea posibilitatea să se adreseze instanței, dar nu a făcut plângere în termenul prevăzut de lege. Probabil a constatat că răspunsul CNSC este bine argumentat și a renunțat la această ultimă cale de atac, a cărei soluționare ar fi durat mult mai mult”, a explicat Constantin Scripăț, viceprimarul municipiului Bacău. Au fost reluate și finalizate lucrările pe străzile Bicaz, Erou Ciprian Pintea, Bucegi, Tolstoi, Constanței, în sensul giratoriu-pasajul subteran, pe străzile din cartierul Aviatori și zona Pieței Sud. ”În prezent se lucrează pe străzile Alexandru Șafran (DN 11), Izvoare și pe tronsonul Pod Letea-ANL-Veronica Micle-Plopilor-Înfrățirii, iar apoi intrăm pe Pictor Aman”, a declarat Constantin Scripăț, pregătindu-se să plece în control. Toaletări și tratamente O altă lucrare care va începe săptămâna aceasta vizează realizarea unei parcări la ieșirea din pasajul subteran, parcare care va fi amenajată la solicitarea instituțiilor din zonă. În același timp, în toate cartierele Bacăului sunt cosite buruienile și se face toaletarea copacilor și a gardurilor vii. Ploaia din ultima vreme a determinat o invazie a vegetației și apariția căpușelor, așa că au fost luate măsuri, afirmă viceprimarul. „Am făcut achiziția publică pentru tratamentul avio împotriva insectelor. Practic, suntem pregătiți, așteptăm doar ca vremea să fie prielnică și începem tratamentul. Unele lucrări sunt mai vizibile, altele mai puțin vizibile, dar îi asigurăm pe cetățeni că avem un program de lucru clar și îl respectăm”, a precizat Constantin Scripăț. 0 SHARES Share Tweet

