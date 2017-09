Au fost prinși tâlharii care au vrut să jefuiască un bătrân din Sascut

– trei persoane au fost reţinute de poliţişti, acuzate că au intrat în locuinţa unui bătrân şi l-au ameninţat ca să le dea economiile – în aceeaşi seară, doi dintre suspecţi ar fi bătut crunt un localnic întâlnit pe uliţă Poliţiştii au reuşit să-i prindă pe cei trei indivizi care, într-una din nopţile trecute, au dat buzna în locuinţa unui bătrân de 87 de ani, din satul Pânceşti, comuna Sascut, şi l-au ameninţat ca să le dea toţi banii pe care-i are. Au răscolit toată casa, dar cum nu au găsit nimic au plecat, infracţiunea fiind sesizată a doua zi la Poliţie. Acum, cei trei suspeţi, o femeie de 30 de ani, însărcinată, un tânăr de 23 de ani, ambii din Sascut, şi un minor de 16 ani, din Tamaşi, au fost încătuşaţi, iar marţi dimineaţă au fost duşi în faţa procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău pentru audieri. În seara în care au intrat peste bătrân, minorul şi bărbatul de 23 de ani ar fi bătut crunt un alt localnic, în vârstă de 54 de ani, cu care s-au întâlnit pe uliţa satului, şi tot atunci, cel de 23 de ani a fost prins de poliţişti în timp ce conducea un moped fără să aibă permis de conducere. „L-au lovit cu pumnii, cu picioarele şi cu un topor. Dacă nu ieşeam eu să mă duc după apă cine ştie ce-i făceau. L-au trântit la pământ şi dădeau în el. Am stat cu frică până i-au prins, că au zis că vin şi ne omoară”, spunea soţia bărbatului bătut, care a fost dus la Medicina Legală pentru a se stabili de câte zile de îngrijiri medicale are nevoie pentru a se vindeca. Oamenii din sat sunt acum mai liniştiţi şi spun că aceştia ar fi comis şi alte fapte. „Acum, în luna august, mie mi-a furat 3.800 de lei. El stătea la pândă în stradă şi ea (n.r. – femeia de 30 de ani) a intrat în casă, cât m-am dus la magazin să cumpăr două pâini, şi mi-a furat banii. Am vândut o vie ca să am şi eu bani de înmormântare şi acum nu mai am nimic. Numai eu ştiu cât am plâns”, spunea Maria Chivu, localnică. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi pentru infracţiunile de care sunt acuzaţi, cei trei reţinuţi riscă ani buni de închisoare. „Poliţiştii au luat măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore a celor trei tineri, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă de tâlhărie calificată, lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.” agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. 1 of 3 Cei trei suspecţi au fost duşi la Parchet pentru audieri 9 SHARES Share Tweet

