La ședința Consiliului Local Onești, care a avut loc în cursul după amiezei de joi 20 ianuarie, consilierii locali ai acestui municipiu au aprobat tarifele de distribuție a apei potabile și la canalizare – epurare, care sunt practicate de SC Domeniul Public și Privat, ce a preluat recent de la SC Apă Canal rețeaua de apă potabilă și canalizare. Astfel oneștenii vor plăti 8.3 lei metrul cub de apă potabilă,în componența acestui preț fiind 4.43 lei / metrul cub tariful distribuției apei potabile, 1.58 lei / m c tariful pentru canalizare – epurare și 2.29 lei / m c cel al apei potabile transportată de SC CRAB SA. Prețul are avizul autorității naționale ANRSCUP și a fost primit de către Consiliul Local Onești în cursul zilei de 19 ianuarie. Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești a menționat că "acest preț nu poate fi modificat timp de trei luni de zile și dacă se constată că anumite variabile se schimbă, putem solicita un alt aviz de la ANRSCUP. Cantitatea de apă pe care o vor plăti oneștenii este cea contorizată la Stația de tratare a apei de la Cuciur, pierderile de la această stație și până Barajul Valea Uzului fiind asumate de CRAB SA." Consilierul local Gheorghe Ene a subliniat faptul că " este un preț mare dacă ne raportăm la celelalte localități ale județului Bacău, în special a celor de pe valea Trotușului. Situația Oneștiului este gravă în ceea ce privește apa. Aceasta este cea mai importantă acum și trebuie ca să-i acordăm însemnătatea ce o are". Și Elena Pașcu Apăvăloaie (consilier local al PNL) a remarcat că "oneștenii vor percepe acest preț ca unul mare dar cu toții trebuie ca să înțelegem că este un preț legal, stabilit de o autoritate națională. Apa potabilă trebuie să fie furnizată în regim de continuitate și să fie totul în regulă!". În cadrul discuțiilor legate de stabilirea acestui tarif primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc a menționat că "este imperios necesară redicționarea unei sume de la bugetul local pentru modernizarea rețelei de apă și canalizare a municipiului deoarece pierderile de 60 la sută au o pondere foarte mare și pentru aceasta nu trebuie să ne mai legăm de trecut ci să vedem spre viitor."

