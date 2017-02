Pe strazile inca inghetate ale Onestiului, pe o vreme cu o temperatura de minus 4 grade Celsius, in seara de 2 februarie au continuat protestele impotriva adoptarii in sedinta de guvern a ordonantelor de urgenta privind schimbarea Codului Penal.

In asteptarea inceperii acestei manifestatii inainte de ora 19 un mare numar de onesteni s-au adunat in fata Primariei. Pe retelele de socializare in pregatirea acestui protest intreaga zi a fost una de framântare in municipiul de pe Trotus, pe lânga chemarea de a fi intr-un numar cât mai mare, onestenii au realizat numeroase lozinci si au avut cu ei steaguri tricolore dar si goarne, trompete si tignaluri. De aceasta data ei au ocupat treptele ce urca spre platoul Primariei municipiului Onesti, loc de unde si-au facut cunoscuta marea nemultumire fata de cei de la guvernare.

“DNA, sa vina sa va ia!” si “Jos Coruptia” au strigat participantii la aceasta miscare de protest, care au pornit de pe Bulevardul Oituz spre alte institutii onestene.

Glasurile lor au prins putere si mai mare pe strazile municipiului, ei facând un apel si altor locuitori ai municipiului ca sa li se alature.

Coloana de protestatari a avut in fata tineri cu steaguri tricolore, participantii la manifestatie au cântat Imnul de Stat al României, “Desteapta-te române” si au scandat lozincile “Refuz acest abuz”, “Dragnea nu uita, puscaria este a ta!” In rândul protestatarilor s-au aflat si la Onesti oameni de diverse categorii sociale, parinti cu copii in brate, numerosi tineri. Ei au protestat in Piata Catedralei Ortodoxe “Pogorârea Sfântului Duh” si in zona Casei de Cultura a Sindicatelor dar si in fata cladirii in care functioneaza Judecatoria si Parchetul Onesti.

Sirul protestatarilor a strabatut si o mare parte a Bulevardului Republicii, ei ajungând din nou in fata Primariei municipiului. Ajunsi aici participantii la protest au intetit sirul scandarilor, prin acestea fiind fiind ironizat si Ministrul Justitiei, Florin Iordache, onestenii strigând “Alta intrebare, Dragnea la inchisoare”.

Este de mentionat faptul ca onestenii vor continua aceste proteste si in serile urmatoare, ei dorind ca sa fie si mai multi pentru a lua atitudine in fata guvernantilor. Semnalam ca un protest la care au participat mai mult de zece locuitori ai orasului Târgu Ocna a avut loc in seara zilei de 2 februarie in piateta din fata Primariei din aceasta localitate.