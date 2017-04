Cronica rutiera Au căzut cu mașina în râu de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La Scorțeni, un conducător auto de 23 ani, din Bacau, nu a adaptat viteza la condițiile de drum într-o succesiune de curbe, a derapat, a pătruns pe contrasens, s-a izbit de balustrada unui podeț și s-a răsturnat. În urma accidentului nu s-au înregistrat victime. Șoferul și pasagerul de 25 ani au iesit singuri din mașină și nu au fost răniți. Conducătorul auto a fost testat daca a consumat băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.