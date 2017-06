Multimedia Attitude Ballet Festival de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două zile de dans de cea mai bună calitate. Asta au putut să vadă băcăuanii sâmbătă și duminică, 10 și 11 iunie, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” acolo unde a avut loc cea de-a doua ediție a Attitude Ballet Festival. Evenimentul a fost organizat de către Asociația Culturală „Reverence”, Colegiul Național de Artă „George Apostu” și Teatrul Municipal Bacovia, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și a Consilului Local, manifestarea fiind inclusă în proiectul Bacău Capitala Tineretului din România. În cele două zile de festival, pe sceană au evoluat 130 de concurenți din 22 de școli de coregrafie din țară și din străinătate, participanții evoluând pe mai multe secțiuni: dans clasic, dans modern și contemporan, dans de caracter, dans popular, show review și jazz. Au fost două zile de dans de o înaltă clasă și workshop-uri la care s-au adăugat o splendidă paradă a costumelor, toate promovând arta coregrafică în oraș. 1 of 24 3 SHARES Share Tweet

