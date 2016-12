Sport Atletism: Mirelei Lavric i s-a ridicat suspendarea! de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Veste buna pentru atletismul românesc: Mirelei Lavric i s-a ridicat suspendarea! Medaliata cu bronz la Mondialele Indoor din martie, de la Portland, sportiva legitimata la CSM Onesti suferise o suspendare pe termen nelimitat ca urmare a faptului ca fusese depistata pozitiva cu Meldonium la controlul anti-doping. Miercuri a venit, in sfârsit, verdictul, care a confirmat informatia furnizata in urma cu o luna de WADA (World Anti-Doping Agency): „Sportiva Lavric Mirela nu se face vinovata de incalcarea reglementarilor anti-doping. Prin urmare, suspendarea sa este eliminata”. „Este pacat ca Mirelei i s-a refuzat participarea la Olimpiada de la Rio de Janeiro, dar ne bucuram ca i s-a facut, in sfârsit, dreptate. Rio a trecut, dar urmeaza Tokyo”, a declarat pentru „Desteptarea” directorul CSM Onesti, Ingrid Istrate, care a precizat ca procedura reabilitarii Mirelei Lavric a fost una de durata si ca a beneficiat de suportul unei case de avocatura eficiente: „Este vorba de aceeasi casa de avocatura care a rezolvat si cazul de dopaj al lui Soare”. 0 SHARES Share Tweet