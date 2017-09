Veteranul atletismului băcăuan, Martin Benchea Joca a fost aproape de a urca pe podiumul Campionatului Balcanic Masters desfășurat în urmă cu câteva zile la Stara Zagora, în Bulgaria. Sportivul legitimat la CSM Bacău a ocupat locul 5 la 5000 metri, probă pe care a parcurs-o în 22.43 minute și locul 6 la 10.000 metri, unde a înregistrat timpul de 49.30 minute. „Sunt foarte mulțumit de evoluția mea și de timpii realizați, mai ales că am fost cel mai bine clasat sportiv din România la ambele probe”, a declarat Benchea Joca. ”De anul trecut, la categoria mea concurează un sportiv din Grecia, care sparge toate normele și recordurile. În 2016, a doborât recordul balcanic la 5000 metri, iar acum a reușit un alt timp impresionat: 19.09. E greu să-i faci față. Pe mine mă interesează să țin de acești timpi, cu care aș fi luat acum un dublu argint la +65 de ani, categorie la care voi începe să concurez din 2019”, a adăugat atletul în vârstă de 63 de ani. Următoarea competiție majoră la care va participa Martin Benchea Joca este Campionatul Național de Maraton programat la mijllocul lui octombrie, la București. 0 SHARES Share Tweet

