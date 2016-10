Se spune ca bautorii de apa nu scriu versuri. Veteranul atletismului bacauan Martin Benchea-Joca nu face poezie, ci istorie. Bând doar apa.

„La multe competitii la care particip, observ cum unii adversari se opresc din cursa pentru a consuma diferite energizante. Asta le da puteri- ulterior ei reusesc sa ma depaseasca- insa este un avantaj temporar. Poate ca sunt de moda veche, dar eu prefer sa consum doar apa. E mai sanatos asa. Si chiar mai placut”, marturiseste atletul in vârsta de 62 de ani, care obtine rezultate cu usurinta cu care da pe gât pahare de H2O.

Dupa ce a ratat la mustata bronzul la Balcaniada de semi-maraton pentru veterani de la Novi Sad („am avut probleme cu un grec care vine puternic din urma”), Martin Benchea-Joca s-a revansat la cea de-a zecea editie a Maratonului Bucuresti, care a reunit la start sportivi din peste 60 de tari si la care Bacaul a avut si o reprezentanta a sexului frumos, pe Carmen Barcan.

„Fiind o editie cu numar rotund, nu puteam rata podiumul”, declara Benchea-Joca, clasat al treilea la Veterani, cu timpul de 4 ore si 22 de secunde: „Poate ca era loc de o medalie si mai pretioasa decât bronzul, insa anul acesta traseul mi s-a parut mult mai dificil si intortocheat, cu diferite pante.

Eu sunt foarte multumit si cu locul 3 deoarece am avut un parcurs constant, iar concurenta s-a dovedit acerba”, spune „Forrest Gump” de Bacau, care isi pregateste deja bidoanele cu apa: in weekend va fi prezent la Piatra Neamt, unde va concura in probele de 10.000 m si de semi-maraton.