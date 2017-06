Social Atenționare hidrologică de fenomene imediate de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ca urmare a precipitaţiilor prognozate, în intervalul 06.06.2017, ora 15:00 – 06.06.2017 ora 24:00, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râuri mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe râurile mici din bazinele hidrografice: Bistrița – bazin superior și mijlociu, Moldova – bazin superior, Suceava – bazin superior (județele Suceava, Neamț și Harghita), Trotuș – bazin superior și afluenții din bazinul mijlociu (județele Bacău, Neamț și Harghita). Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare în bazinul hidrografic al râului Bicaz și în bazinul superior al râului Trotuș.

