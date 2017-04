Social Atenție pe cine primiți în casă! Cum a fost jefuită o bătrână de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 13 aprilie a.c., în jurul orei 17.30, poliţiştii băcăuani au fost sesizaţi de o femeie de 85 ani, din localitate, despre faptul că, trei persoane necunoscute i-au sustras din locuinţă suma de aproximativ 3500 lei. Din primele cercetări efectuate de poliţişti a rezultat că, trei tinere cu identitate necunoscută s-au prezentat la locuinţa bătrânei oferindu-i produse de menaj. Cu acest pretext, tinerele au pătruns în locuinţă cu acordul părţii vătămate şi profitând de neatenţia acesteia, au sustras suma de aproximativ 3500 lei. În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Pentru a nu deveni victima acestei categorii de infractori, poliţiştii vă recomandă: acordaţi maximă atenţie persoanelor care sună la uşa dvs. sau pe care le introduceţi în casă! dacă persoana necunoscută se prezintă într-o calitate oficială, solicitaţi legitimaţia de serviciu şi notaţi datele de pe document! verificaţi cu atenţie persoanele care sună la uşă sub pretextul unor reparaţii de orice fel, încasarea unor taxe, deratizare sau cele care solicită să le închiriaţi o cameră! dacă persoanele ezită să se identifice, nu staţi la discuţie cu acestea; nu primiţi în casă cerşetori, negustori ambulanţi sau orice alte persoane necunoscute! dacă aveţi suspiciuni în legătură cu o persoană, anunţaţi imediat poliţia şi alertaţi vecinii; 0 SHARES Share Tweet

