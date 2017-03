Atenție la roaming în localitățile de la graniță!

Magazin

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția utilizatorilor de telefonie și internet mobil care au serviciul de roaming activat că în anumite zone din țară, în apropiere de graniță, este posibil ca telefonul sau tableta să se conecteze automat la o rețea din țara vecină și să folosească serviciile de comunicații la tarife de roaming, plătind inclusiv pentru apelurile pe care le primesc. ANCOM a actualizat și a publicat aici lista localităților de graniță care au un risc potențial de intrare în roaming involuntar.

Roaming involuntar Roaming-ul involuntar poate apărea în localitățile de graniță de pe teritoriul României numai în cazul în care utilizatorii au activat serviciul de roaming, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe identificarea automată a rețelei, caz în care echipamentul mobil se va conecta automat la rețeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care se află utilizatorul.

Fiind vorba de localități aflate la graniță, este posibil ca echipamentul mobil să se conecteze la rețeaua unui operator din țara vecină, iar utilizatorul să fie facturat pentru serviciile utilizate la tarife de roaming. Atenție! Faptul că ați folosit telefonul/tableta în roaming involuntar nu vă scutește de plata acestui serviciu. Costurile vor fi și mai mari dacă este vorba de țări care nu sunt membre UE și în care nu se aplică tarifele de roaming reglementate la nivelul Uniunii, precum Republica Moldova, Serbia și Ucraina. Cum poate fi evitat roaming-ul involuntar Puteți evita accesarea involuntară a serviciilor de voce sau date în roaming la granița României cu statele vecine prin următoarele metode:

 Selectați manual rețeaua (dezactivați opțiunea telefonului de selectare automată a rețelei)

 Solicitați operatorului să vă activeze serviciul de roaming numai la cerere

Conform măsurătorilor efectuate de ANCOM, în majoritatea județelor aflate la graniță există puncte în care telefoanele sau tabletele pot intra în roaming involuntar, cele mai multe localități în care apare acest fenomen fiind situate în județele: Satu Mare (63 de localități, pe granița cu Ucraina și Ungaria), Botoșani (43 de localități, pe granița cu Ucraina și Republica Moldova), Timiș (39 de localități, pe granița cu Serbia și Ungaria), Iași (35 de localități, pe granița cu Republica Moldova) și Bihor (33 de localități, pe granița cu Ungaria). Utilizatorii pot consulta lista localităților de graniță identificate de ANCOM ca având un risc potențial de intrare în roaming involuntar, în funcție de operator, aici. Lista detaliază localități cu risc de roaming involuntar în care echipamentul mobil se poate conecta temporar la rețeaua unui operator străin, în funcție de deplasarea utilizatorului, dar și localități cu risc crescut de roaming involuntar, unde echipamentul mobil se poate conecta permanent la rețeaua unui operator străin pe toată suprafața localității respective.

