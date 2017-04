Social Atenţie la conductoarele căzute la pământ de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter ● apropierea de conductoarele rupte poate cauza incidente cu urmări din cele mai grave ● consumatorii sunt rugaţi să anunţe situaţiile cu potenţial de risc la numărul de telefon 0800 800 929 Condiţiile meteorologice extreme din ultimele zile au provocat multiple avarii în sistemul de distribuţie a energiei electrice din Moldova, caracterizate prin ruperea unor conductoare şi stâlpi, izolatori şi elemente de susţinere distruse. Întrucât unele conductoare sunt rupte şi există riscul să ajungă pe suprafaţa solului, Delgaz Grid atrage atenţia asupra pericolului de electrocutare şi arsuri pe care le reprezintă conductoarele pentru persoanele aflate în vecinătatea acestora. Pentru a preîntâmpina situaţiile nedorite în care copiii sau adulţii pot fi victime ale unor incidente cu urmări deosebit de grave, compania noastră solicită respectarea câtorva reguli minimale de siguranţă în apropierea reţelelor electrice : nu atingeţi stâlpii, nici conductoarele (firele), căzute la pământ;

nu aruncaţi obiecte peste reţelele de distribuţie a energiei electrice;

nu atingeţi tablourile electrice, firidele sau cutiile de distribuţie;

nu vă urcaţi pe stâlpii liniilor electrice aeriene;

nu manevraţi obiecte metalice (schele, scări, ţevi, sârme etc.) în apropierea sau sub liniile electrice aeriene;

nu încercaţi sustragerea de elemente componente ale instalaţiilor de distribuţie. La ora 06,00 este întreruptă alimentarea cu energie electrică total sau parţial pe liniile de medie tensiune după cum urmează : Jud. Bacău: 28 localităţi;

Jud. Vaslui: 48 localităţi;

Jud. Iaşi: 8 localităţi;

Jud. Neamţ: 4 localităţi.

