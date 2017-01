Specialiștii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău au confirmat apariția virusului gripei aviare pe teritoriul județului. Astfel, în data de 11 ianuarie 2017, a fost depistată influența aviară (gripa aviară) la 3 păsări sălbatice, respectiv lebede de iarnă, recoltate din zona Barajului Lilieci, comuna Hemeiuș. „Conform procedurilor, în data de 11 ianuarie, în urma primirii rezultatului de la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, s-a notificat confirmarea de influență aviară, s-a efectuat ancheta epidemiologică de confirmare, s-au întocmit hărțile GIS şi Planul de Măsuri. În zona de supraveghere a bolii, pe o rază de 10 km, între localitățile Hemeiuș, Bacău, Berești-Bistrița, Racova, Blăgești, Traian, Negri, Letea Veche, Filipești, Gârleni, Mărgineni, Măgura, Săucești”, a precizat Florin Baltă, purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău. Prin urmare, au fost notificate instituţiile cu atribuţii în domeniu – Instituția Prefectului, Direcția de Sănătate Publică Bacău, consiliile locale ce intră în zona de supraveghere, CSVSA-urile cu localități aflate în zona de supraveghere și toate exploatațiile comerciale de păsări de pe raza județului. La nivelul județului Bacău, a fost activat Centrul Local de Combatere a Bolilor și au fost instituite operative zilnice din partea operatorilor economici, medicilor veterinari de liberă practică, fiind dispusă supravegherea sanitară veterinară a efectivelor de păsări. În plus, la nivelul zonei de supraveghere sanitară veterinară au fost impuse măsuri de interzicere a vânzării păsărilor vii din ferme către populație, păsările putând fi mișcate din fermă doar către abatorizare, în funcție de situație. Se pot acorda derogări, numai la solicitarea operatorului economic de a efectua mișcări de păsări atât în interiorul, cât și în afara zonei de supraveghere și doar după ce DSVSA va evalua situația. Totodată, s-a dispus efectuarea catagrafierii și identificării tuturor exploataţiilor din zonă ce deţin păsări domestice și sălbatice, precum și vizite oficiale în toate aceste exploatații, în vederea evaluării stării de sănătate a efectivelor de păsări. Toate păsările sunt plasate și ținute în clădiri închise pentru a împiedica venirea în contact a păsărilor domestice cu cele sălbatice. Recomandări Locuitorii județului trebuie să mai știe că este intezisă mișcarea păsărilor din sau în afara exploatațiilor fără aprobarea DSVSA Bacău, precum și orice contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările de curte și alte păsări, mai ales rațele și gâștele. Se interzice și accesul la luciul de apă al rațelor și gâștelor domestice pentru prevenirea oricărui contact direct și indirect cu păsările sălbatice vii, precum și adăparea păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri, bălți, recomadându-se separarea rațelor și gâștelor domestice de alte păsări de curte. La intrarea și ieșirea din exploataţii, se vor respecta condițiile de biosecuritate (limitarea accesului în curtea păsărilor la o singură persoană și asigurarea mijloacelor de protecţie pentru interzicerea accesului şi contactului cu păsările sălbatice). S-a mai interzis evacuarea sau răspândirea așternutului, a gunoiului de grajd și dejecțiilor în afara exploatațiilor, precum și organizarea târgurilor, piețelor și expozițiilor de animale. „În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Bacău pentru dirijarea acestora în vederea efectuării examenului de laborator”, a încheiat purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău. „S-a dispus informarea tuturor cetățeniilor, proprietari de păsări asupra apariției influenței aviare, a măsurilor dispuse și obligațiilor care le revin. Această informare se va efectua prin intermediul fiecăror primării aflate în zona de supraveghere sanitară veterinară.”

dr. Florin Baltă, purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.