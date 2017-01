Veterinarii băcăuani au depistat, la sfârşitul săptămânii trecute, o suspiciune de influenţă aviară la păsări domestice în gospodăria unui proprietar din Bacău, în zona ariei de protecţie specială avifaunistică a lacului Bacău. “În această exploataţie, au murit deja 28 de gâşte, din probele de organe şi ţesuturi recoltate şi analizate de la acestea, fiind identificat genomul virusului influenţei aviare. Rezervorul natural de virus îl constituie păsările sălbatice, în cauză lebăda de iarnă. De altfel, de la începutul anului 2017, au fost găsite moarte în ariile protejate ale Lacului Lilieci şi Bacău, 7 exemplare din această specie, iar până în acest moment, la 4 dintre acestea a fost diagnosticată boala”, a declarat dr. Florin Baltă, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău (DSVSA) Bacău. Conform procedurilor, în urma primirii rezultatului de la laboratorul specializat din Iaşi, s-a efectuat ancheta epidemiologică de suspiciune, s-au întocmit hărțile GIS şi Planul de Măsuri. În conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, Direcţia Sanitară Veterinară Bacău acţionează de îndată pentru asanarea bolii, fiind luată Decizia de ucidere a efectivului de păsări existent în gospodăria unde s-a diagnosticat prezumtiv influenţa aviară. În acest context extrem de sensibil, veterinarii băcăuani îi avertizează pe toţi cetăţenii că, pentru a limita răspândirea bolii, trebuie respectate câteva regului. Astfel, toate păsările din localitate vor ţinute închise în perimetrul exploataţiei, fără acces la lacuri şi bălţi. Păsările se menţin în adăposturi închise sau, cel puţin, sub şoproane îngrădite, pentru a împiedica venirea în contact a păsărilor domestice cu cele sălbatice. Totodată, vor fi separate rațele și gâștele domestice de alte păsări de curte, în paralel cu limitarea accesului în curtea păsărilor la o singură persoană și asigurarea mijloacelor de protecţie pentru interzicerea accesului şi contactului cu păsările sălbatice. Totodată, se interzice adăparea păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri, iazuri, sau bălți. Toate cazurile de îmbolnăvire sau de deces la păsările din orice specie sau mamifere, din curtea proprie, vor fi anunţate, fără întârziere, medicul veterinar de liberă practică împuternicit. Toate cadavrele de păsări şi mamifere, descoperite în locuri publice, se anunţă, fără întârziere, medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau DSVSA Bacău, la telefon: 0234-586233; fax: 0234586372; e-mail: office-bacau@ansvsa.ro. ”Subliniem faptul că un factor important în limitarea şi combaterea bolii este respectarea de către cetăţeni a măsurilor prezentate, în caz contrar putând fi sancţionaţi cu amenzi de până la 3.600 de lei, în cazul persoanelor fizice, şi 24.000 de lei, persoanele juridice”

dr. Florin Baltă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.