Atentie! De luni, toate impozitele locale se platesc la sediul de pe Vasile Alecsandri

O schimbare mult-asteptata se va produce curând. De luni, 21 noiembrie, toate impozitele si taxele locale se vor achita in noul sediu al directiei, de pe strada Vasile Alecsandri nr.63.

Dupa aproape un de an de zile de la inceperea depunerii ofertelor pentru o noua cladire in care sa functioneze, Directia de Impozite si Taxe Locale Bacau va oferi contribuabililor conditii moderne in care sa-si achite darile catre bugetul local.

Pâna acum, DITL a functionat in apropiere de Posta 1, acel sediu fiind intr-o stare deplorabila.

Programul de lucru cu publicul incepe la ora 8.