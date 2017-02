Cultura Ateneu (569), ianuarie 2017 de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primul număr din 2017 al revistei noastre de cultură, editată de Consiliul Judeţean, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, ai cărei fondatori sunt George Bacovia şi Grigore Tabacaru (1925), iar iniţiatorul seriei noi scriitorul Radu Cârneci (1964), propune cititorilor un sumar marcat de marile evenimente ale lunii ianuarie. Criticul şi istoricul literar Constantin Călin semnează un articol de analiză a receptării creaţiei lui Mihai Eminescu de contemporanii lui cât, mai ales, de urmaşi, în paralel cu Bacovia şi arta lui: „Răsfrângeri: Eminescu – Bacovia” (pag.13). „Receptarea lui Bacovia a fost influenţată de evoluţia receptării lui Eminescu. În ce fel? În primul rând prin schimbarea percepţiei asupra ideii de poet. Poetul – relevă noii comentatori – e o persoană care merită atenţia şi ocortirea societăţii, iar aceasta trebuie să facă pentru el mai mult decât a făcut.” Elaborat pe o serioasă documentare din scrierile vremii, din arhive, articolul aduce în atenţia cititorului, a criticii, cât şi – de ce nu – a instituţiilor de de cultură, de stat şi private, analogii între viaţa, creaţia şi receptarea celor doi mari poeţi ai literaturii române. Profesorul Ştefan Munteanu face apel, în articolul „Henri Sanielevici despre romantismul eminescian şi despre filosofia din «Sărmanul Dionis»” (pag. 12) la contribuţiile unui critic şi istoric literar controversat, care însă nu poate fi neglijat. Este o opinie, printre multe altele, care merită atenţia cercetătorilor şi criticilor mai vechi sau mai noi. Universitarul Ioan Dănilă a reuşit un tur de forţă pe la manifestările dedicate Poetului, organizate prin şcoli, biblioteci, muzee, centre culturale, impresii publicate sub titlul „Eminescu, pretutindeni” (pag. 2). Proză semnată de Tincuţa Horonceanu Bernevic (Foametea, roman aflat în lucru), poezii semnate de tinerele poete Atena Ivanovici şi Dana Banu, interviu cu scriitorul Ion Fercu („Aş vrea să stau de vorbă doar cu mine şi cu oftatul greu al pământuluii”) realizat de Ştefan Munteanu, Personalităţi băcăuane: Ion Tudor Iovian, o interesantă incursiune în viaţa şi creaţia poetului, semnată de istoricul literar Cornel Galben, sunt alte repere ale Ateneului din luna ianuarie.

