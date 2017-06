– 13 ateliere de vacanță vor fi deschise la sediul bibliotecii, la Filiala Cosânzeana a acesteia și la Muzeul de Istorie Biblioteca Municipală Radu Rosetti, din Onești, a lansat programul „Atelierelor de vacanță” destinate, în principal, copiilor cu vârste între 3 și 15 ani. Acestea se vor desfășura pe durata a două luni, începând cu 3 iulie, și vor avea loc, de luni până vineri, în spațiile Bibliotecii Radu Rosetti, la Filiala Cosânzeana a acestei instituții sau la Muzeul Municipal de Istorie. Vor fi organizate, astfel, 13 ateliere de vacanță pentru toate vârstele. Pentru preșcolari se va deschide, în premieră, un atelier de lego duplo, unul de limba engleză interactiv, dar și un atelier de karaoke și lectură, unde cei mici vor cânta și li se vor citi povești. De asemenea, tot în premieră va fi deschis și atelierul „Micii Arheologi”, la Muzeul de Istorie, unde va fi prezentată istoria obiectelor din patrimoniul muzeului, dar și Atelierul de Cultură Generală, în care tinerii vor fi provocați în mai multe domenii. Programul complet al acestor activități, precum și o broșură cu prezentarea fiecarui atelier de vacanță pot fi găsite chiar la sediul bibliotecii Rosetti. (Petru Done) „Scopul atelierelor este de a-i implica pe tineri în diverse activități care să le stimuleze creativitatea, imaginația și să le îmbogățească volumul de cunoștințe generale. Copiii pot alege, din mai multe domenii, atelierul pe care vor dori să-l urmeze”.

Ionuț Tenie, directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti

