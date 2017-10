Iconari din Iași, Roman și Bacău vor fi prezenți la Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” din municipiul Bacău, începând de luni, 9 octombrie, și până vineri, 13 octombrie, în cadrul proiectului ”Atelier de iconografie”. Organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, acest atelier va oferi băcăuanilor oportunitatea de a vedea modul în care sunt pictate sau realizate icoane în felurite tehnici artistice: fresco, grafică, mozaic sau tehnică mixtă. Între participanții la acest eveniment amintim pe ieromonahul Antipa Burghelea (Mănăstirea Antim- București), Marius Ciprian Ghinescu (Iași), Monahia Irina Nedelcu (Mănăstirea Diaconești- Bacău), Prisecaru Cristinel Ionel (Roman), Cristian Bandi (Bacău), Monahia Mariami Crăciun (Mănăstirea ”Buna Vestire”- Tisa Silvestri) și alții. Atelierul va fi deschis publicului larg până vineri, 13 octombrie, între orele 9 – 12 și 13 – 18. 0 SHARES Share Tweet loading...

