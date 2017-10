Asociația pentru Promovarea Dezvoltării Personale (APDP) Bacău, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Școlile Secuieni, Traian, Tisa-Silvestri, Mărgineni, Buhoci, Sascut, Primăriile Horgești, Gioseni și Nicolae Bălcescu, a organizat Seminarul „Ziua Mondială a Alimentației”, la Școala gimnazială din Secuieni, în cadrul campaniei „FAN și promotor, sănătos în viitor!” Partea practică, cea mai atractivă, a fost atelierul gastronomic cu activități de gătit, servire și aranjare a mesei, organizat cu sprijinul elevilor de la Colegiul Tehnic „N.V. Karpen”. „Au fost pregătite gustări deosebit de apetisante care au fost servite cu multă plăcere de participanți care s-au bucurat, în unanimitate, de simfonia de culoare și gust a preparatelor, afirmă Carla Popa, președinte APDP. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare. Au venit 30 de cadre didactice din județul Bacău, unele și de la 90 km distanță, alăturându-ni-se și cu 17 copii care împreună cu cei 30 din Secuieni au format un grup special de susținere.” În paralel, s-a discutat despre îmbunătățirea educației pentru sănătate, promovarea comportamentelor sănătoase, alimentația echilibrată, dar și despre combaterea risipei alimentare. 0 SHARES Share Tweet loading...

