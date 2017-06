Sport Atac la medalii! CSȘM Bacău abordează ultimul turneu final al sezonului. „Csmeișorii” au în vizor o nouă clasare pe podium de Dan Sion -

În 2016 au luat trei medalii din patru posibile, două fiind de aur. Anul acesta, istoria se poate repeta. La ultimul turneu final al sezonului, cel rezervat juniorilor 2, handbaliștii CSȘM Bacău vizează o nouă prezență pe podium, care să se alăture celor două titluri naționale cucerite, recent, de juniorii 1 și juniorii 3. Chiar dacă statistica dă like, misiunea nu se anunță una ușoară. La turneul final care începe astăzi, la Buzău, „csmeișorii” antrenați de Gabriela Manea și Gabriel Armanu au nimerit într-o grupă de foc, cu CSM București, LPS Suceava și LPS Roman. Bucureștenii au în spate un club super-finanțat, sucevenii au administrat CSȘM-ului o înfrângere în sezonul regulat, în timp ce romașcanii reprezintă o școală redutabilă. 24 meciuri a susținut CSȘM în acest sezon: 23 de victorii și o înfrângere „Într-adevăr, suntem repartizați într-o grupă foarte grea, dar avem argumentele noastre”, a declarat antrenoarea Gabriela Manea, care a enumerat atuurile elevilor săi: „O pregătire corespunzătoare pentru vârsta lor, o selecție foarte bună și coeziunea lotului”. 849 goluri au înscris „csmeișorii”: 643 în sezonul regulat și 206 în semifinale Astăzi, în prima zi a turneului de la Buzău, CSȘM Bacău va întâlni de la ora 18.15 pe LPS Roman, mâine, de la aceeași oră, o va avea ca adversară pe LPS Suceava, pentru ca vineri, de la 1630, „csmeișorii” să se lupte cu „tigrișorii” de la CSM București în ultimul joc al grupei. Primele două clasate din grupă acced în semifinalele programate sâmbătă, pentru ca duminică să fie aibă loc meciurile pentru medalii. „Mergem la Buzău cu intenția declarată de a lua o medalie. Sigur, prioritar este progresul în joc al copiilor, însă asta nu înseamnă că ignorăm rezultatele. Să nu uităm că avem o generație foarte bună, care va da, în mod normal, cel puțin patru-cinci jucători de Ligă Națională”, a concluzionat Gabi Manea. Viitori jucători de Ligă Națională, care ar merita să-și treacă în CV și o medalie la turneul final al juniorilor 2: Andrei Cozma, Bogdan Farcaș, Răzvan Brînduș, Andrei Copos; Ionuț Vamanu, Andrei Totoi, Răzvan Pușcuță, Eduard Iordachi, Ștefan Gherasim, Alex Brezan, Eduard Marcu, Marius Grădinaru, Alexandru Șova, Cătălin Brăescu, Dragoș Păscălin, Rareș Chiriac, David Leocă, Răzvan Armanu, Ștefan Vîță, Rareș Stănică. 591 goluri a primit defensiva băcăuană în actuala ediție de campionat 0 SHARES Share Tweet