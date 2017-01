Știința își face debutul intern în 2017 cu un meci de 100 de puncte. Astăzi, de la ora 17.30, studentele vor primi vizita celor de la CSM Târgoviște, în prima manșă a semifinalelor Cupei României. Referitor la șansele de calificare, procentual, se pornește de la 50-50. Dar Târgoviște are avantajul de a disputa returul pe teren propriu. Astfel, dacă Știința câștigă meciul de azi cu 3-0 sau cu 3-1, iar CSM Târgoviște își adjudecă returul tot la scor de trei puncte, atunci calificarea se va decide la „setul de aur”. Set care, firește, se va desfășura tot la Târgoviște, la finalul manșei retur. „Ca să ne calificăm în finală, există mai multe variante. Una este victoria la scor de trei puncte acasă, dublată de o înfrângere în tie-break la Târgoviște. Concret, dacă ne impunem pe teren propriu cu 3-0 sau 3-1 și pierdem returul cu 3-2, suntem în finală. La fel se întâmplă, desigur, și dacă ne adjudecăm setul de aur, în condițiile în care fiecare echipă se va impune în câte o manșă”, a explicat antrenorul echipei băcăuane, Florin Grapă, care a adăugat zâmbind: „Cel mai mult mi-ar plâcea, însă, să câștigăm și partida de acasă și pe cea din deplasare”. Făcând referire strict la confruntarea de azi, Grapă a spus: ”Avem o misiune grea, întâlnim o echipă bună, dar cred că putem avea câștig de cauză dacă fetele vor aborda jocul cu determinarea care le caracterizează. Sper să ne ajute mult și publicul, cu atât mai mult cât acesta este și primul meci acasă din 2017”. Gazdele de azi mizează pe lotul complet, minus Tsvetelina Zarkova, bulgăroaica întrerupându-și temporar activitatea competițională din ratiuni de ordin familial. Știința încearcă să acopere golul lăsat de Zarkova, prin aducerea unui centru din Slovacia sau Croația, perioada de transferuri urmând să se încheie vineri. CSM Târgoviște, în schimb, a mutat deja în mercato, întărindu-și linia de atac prin aducerea sârboaiceiSara Klisura (25 ani, 1,88m), de la gruparea rusă Enisei Krasnoiarsk. În campionatul Diviziei A1, Știința și CSM Târgoviste sunt vecine de clasament, băcăuancele ocupând locul secund, cu un punct în plus față de dâmbovițence. În toamnă, Rogojinaru și compania și-au adjudecat meciul direct de campionat, subordonând gruparea din Târgoviște cu scorul de 3-1 la Bacău. De ce nu s-ar repeta istoria și în Cupă? Returul, în februarie Manșa retur din semifinalele Cupei României dintre Știința Bacău și CSM Târgoviște va avea loc pe data de 1 februarie, la Târgoviște. Interesant este că la începutul lui februarie, cele două formații se vor afla față în față de două ori într-un interval de numai trei zile. Și asta pentru că pe 4 februarie, tot la Târgoviște este programat meciul direct din etapa a 16-a a Diviziei A1. În cealaltă semifinală se întălnesc Alba Blaj și CSM București. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.