Forța ofensivă a Aerostarului s-a făcut simțită din plin la cel de-al doilea amical al verii, câștigat marți seara cu 5-1 în fața colegei de serie CSM 2007 Focșani Cel de-al doilea test, prima victorie. După remiza, 2-2, de sâmbătă, de pe terenul colegei de serie CSM 2007 Focșani, marți seara, divizionara C băcăuană Aerostar a obținut primul succes în amicalele verii. Unul la scor: 5-1. Victima „aviatorilor” a fost aceeași formație vrânceană, deși termenul „victimă” este impropriu în condițiile în care CSM Focșani a lăsat o impresie foarte bună, depășindu-și cu mult condiția de nou promovată. Cu ex-stelistul Dorinel Popa în calitate de căpitan și cu fostul component al Sport Clubului Mădălin Predoiu în atac, Focșaniul a avut în jocul combinativ, în viteză, principala sa armă. Cel puțin în primul mitan. De altfel, formația pregătită de Vasile Burgă a condus la pauză cu 1-0. În partea secundă, plusul de valoare al Aerostarului și-a făcut simțită prezența, iar forța ofensivă a formației antrenate de Cristi Popovici nu a dat nicio șansă oaspeților. Utilizarea lui Cătălin Oanea (un gol și două pase de gol) ca mijlocaș stânga, avansarea lui Adăscăliței din defenisivă în linia mediană, introducerea lui Tudorache și verva lui Vraciu au făcut ca jocul să se concentreze în jumătatea de teren vrânceană. Întărind ideea că Aerostar va avea un cuvânt greu de spus în campionatul Ligii a III-a, ce va debuta pe 26 august. Cu o execuție de finețe la colțul scurt, Vraciu a egalat, transformând în gol o minge respinsă de fundașii adverși la „foarfeca” lui Adăscăliței din min. 63. Intrat la pauză, în locul lui A. Pavel, Tudorache a finalizat în min. 74 o pasă superbă în adâncime a lui Oanea, pentru ca două minute mai târziu să-și treacă în cont dubla, grație unei precise lovituri de cap. Oanea a încununat prestația sa foarte bună cu marcarea golului de 4-1 în min. 80, atunci când s-a distrat cu întreaga defensivă focșăneană, pentru ca la ultima fază a meciului, Sahru să stabilească scorul final. „Nu suntem încă la capacitate maximă deoarece continuăm să îmbinăm și partea de pregătire fizică, dar și pentru că încă suntem în căutări în privința găsirii celei mai bune formule de echipă”, a declarat antrenorul Aerostarului, Cristi Popovici, care a reamintit că principala problemă a formației sale rămân jucătorii U19: „Trebuie să vedem care ar fi posturile ce vor fi acoperite de acești jucători. Cert este doar ca Oanea va juca mijlocaș stânga deoarece are calități care-l recomandă pentru asta”. Vineri, de la ora 11.00, Aerostar va susține un nou test pe teren propriu, primind vizita unei alte colege de serie, CSM Roman. Împotriva Focșaniului, „aviatorii” au început cu următoarea garnitură: Hărăguță- Mihălăchioae, Adăscăliței, Mihăeș, Oanea- Buciuman, Honea, Chirilă, Artenie- Vraciu, A. Pavel. În partea secundă au mai jucat: Albescu, Ichim, Strat, Dima, B. Ardei, Sahru, Preda, Istrate și Tudorache. Se bat cu Oțelul Galați Chiar dacă nu are obiectivul declarat de a accede în eșalonul secund, este clar că Aerostar va fi una din protagonistele ediției de campionat 2017-2018 din Liga a III-a. Principala adversară a „aviatorilor” în lupta pentru șefia Seriei I va fi Oțelul Galați. Federația nu a dat încă publicității componența seriilor, dar, conform surselor, Aerostar va fi repartizată în aceeași serie cu Oțelul. Nu însă și cu Csikszereda Miercurea, „ciucanii” fiind mutați în altă serie. 0 SHARES Share Tweet

