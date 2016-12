Asociatia Rotaract Bacau, in parteneriat cu Selgros Cash & Carry si in colaborare cu Club Rotary International Bacau, Club Interact Bacau, deruleaza intre 16 si 18 decembrie proiectul „Astazi tu daruiesti!”, care reprezinta o campanie de donare de alimente in scopul de a aduce magia sarbatorilor de iarna în sufletul celor nevoiasi si diferiti decât noi (copiii, familii sau chiar batrâni cu posibilitati financiare reduse).

Prin acest proiect, organizatorii doresc implicarea a cât mai multi membri ai comunitatii locale pentru a aduca feericul Craciunului si a darui un zâmbet cald celor care chiar au nevoie de acest lucru.

Colectare produselor alimentare se va face în incinta magazinului Selgros Cash&Carry Bacau, pe durata celor 3 zile de desfasurare a proiectului. Donarea alimentelor adunate se va face catre Asociatia Casa de Copii „Sf. Maria” Barati, comuna Margineni, judetul Bacau, cât si catre alte centre de copii si batrâni si familii nevoiase.