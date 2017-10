unitatea a primit autorizația de funcționare de la ISU și a devenit unul dintre cele mai sigure spații comerciale în eventualele situații de urgență Magazinul Luceafărul, unul dintre simbolurile arhitecturale și comerciale ale municipiului Bacău de peste 40 de ani, va fi redeschis astăzi, 20 octombrie. De la ora 8.00 a dimineții – ne-a informat managerul general al complexului comercial, Bogdan Chițac -, primii clienți vor putea intra în magazin și vor putea vedea standurile amenajate la parterul clădirii și la primele două etaje. Complexul comercial își reia activitatea după doi ani, perioadă în care a investit în dotarea cu sisteme de securitate în caz de incendiu la nivelul standardelor anului 2017. Investiția – spune Vasile Chițac, acționarul majoritar al societății „Luceafărul SA” care patronează magazinul – a ajuns, în total, la peste 600.000 de euro. Acum, toți foștii chiriași ai complexului comercial s-au reîntors în standuri, dar lângă ei au venit și alții noi. Magazinele și standurile cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, cu bijuterii sau accesorii pentru telefoane mobile, magazinele pentru cadouri, parfumeriile și chiar o librărie vor fi deschise de astăzi, în „Luceafărul”, pentru public. Farmacia, birourile de schimb valutar și agenția bancară de la parter, care au funcționat și până acum, își continuă activitatea, dar tot la parter își vor relua activitatea și cafeneaua și sala de jocuri, cu acces direct din spațiul pietonal. Cum spuneam, practic marea majoritate a comercianților de acum doi ani de la Luceafărul se reîntorc în această locație, dar vor apărea și nume noi. Unul dintre noii comercianți – ne-a precizat Vasile Chițac – este producătorul de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei, Daspi. Complexul Luceafărul va fi deschis de luni până vineri, inclusiv, între orele 8.00 – 20.00, sâmbăta în intervalul orar 9.00 – 17.00, iar duminica de la ora 9.00 până la ora 15.00. Magazinul se adaptează la noile standarde din comerț „Suntem într-un oraș căutat asiduu de comercianți, de cei de talie mare – spune acționarul majoritar. Tendința actuală este însă a unităților comerciale construite și organizate pe orizontală, nu pe verticală. Magazinul Luceafărul a fost construit în 1975, la standardele de atunci. Acum trebuie să găsim noi soluții pentru a folosi spațiile lui de pe cele patru etaje, de la parter și spațiul de la subsol”. Municipiul Bacău, prin poziția sa geografică, a fost căutat asiduu de marile retailuri, care au deschis câte unul sau chiar mai multe supermarketuri. Micii comercianți au primit astfel o lovitură grea din această parte, dar soluții oferite precum cele ale Magazinului Luceafărul, situat în plin centrul orașului, pot îndulci oarecum echilibrul încă fragil pentru ei. „Față de alte locații din municipiu – spune Bogdan Chițac -, noi avem și avantajul condițiilor de securitate în situații de urgență, pe care le-am adus la nivelul standardelor anului 2017. De astfel de condiții, de fapt, ne întreabă chiriașii de cum ajung aici”. 1 of 7 Accesul la standuri și magazine, între etajele complexului este asigurat și de scara rulantă și de liftul pentru mărfuri, care sunt funcționale. Fotoreportaj de Petru Done Ioan Bîșcă 0 SHARES Share Tweet loading...

