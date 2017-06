Social Astăzi: Hramul Bisericii Romano-Catolice „Ss. Petru şi Paul” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Hramul Bisericii Romano-Catolice „Ss. Petru şi Paul” din Bacău se va celebra astăzi, 29 iunie 2017. Liturghia solemnă de hram va începe la ora 11.00. Vor fi prezenţi mulţi preoţi şi credincioşi. În această solemnitate a „Sfinţilor Petru şi Paul”, Biserica romano-catolică din Bacău va fi în sărbătoare, întrucât este hramul celui mai mare lăcaş de cult romano-catolic din acest oraş. Vor sluji în altar numeroşi preoţi din Bacău, dar şi din alte localităţi ale Moldovei. Sunt aşteptaţi să participe la sărbătoare câteva mii de credincioşi din Bacău, dar şi din localităţile învecinate. Protectorii Bisericii sunt Petru și Pavel. Petru a fost ucenicul lui Cristos, cel dintâi dintre apostoli, lui încredinţându-i Isus cheile Bisericii. A murit pentru Evanghelie la Roma, fiind răstignit cu capul în jos în anul 64 d.C. Paul a devenit creştin în urma miracolului de pe drumul Damascului. Şi-a dedicat viaţa răspândirii Evangheliei în tot Orientul şi a întemeiat foarte multe comunităţi creştine. A murit ca martir la Roma în anul 67 d.C. Sfinţii Petru şi Paul sunt fondatorii Romei creştine, patroni ai oraşului Roma, ai multor localităţi din lume. (Pr. Paul Căliman) Scurtă descriere: La scurt timp după prăbuşirea regimului comunist, au început lucrările de construire a Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”, situată în imediata vecinătate a bisericii „Sfântul Nicolae”. Lucrările s-au încheiat în 2005. Este o construcţie frumoasă ce domină centrul Bacăului prin măreţia şi înălţimea sa. Biserica a fost sfinţită la 20 noiembrie 2005 de Preasfinţitul Petru Gherghel, episcop de Iaşi. Ea are o formă neconvenţională de 66×44, iar înălţimea de 70 m cu o suprafaţă utilă de 1300 mp şi cu 1.050 locuri pe scaune; 52 m lungime, 44 m lăţime, 77 m înălţime, cu tot cu crucea din turn. Are două etaje, cu o cupolă imensă ce dă o strălucire deosebită interiorului bisericii, fără nici un stâlp central de susţinere. Altarul bisericii este încadrat în semicerc de un grup statuar format din şapte sfinţi, centrală fiind statuia lui Isus Cristos. Un loc deosebit îl ocupă statuile celor doi sfinţi patroni ai lăcaşului de cult, sfinţii Petru şi Paul. În deschiderea celebrării PS Petru Gherghel a spus că prin mărimea sa biserica este numită „catedrală”, aceasta şi pentru faptul că Bacăul a fost odinioară centru episcopal, fiind un punct de referinţă în istoria Bisericii din Moldova, unul dintre cele mai vechi centre catolice ale Moldovei”. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.