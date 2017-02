A fost o săptămână grea pentru voleibalistele Științei Bacău. Grea și lipsită de satisfacții. Începută luni, cu o înfrângere spectaculoasă, în cinci seturi, la Târgoviște, săptămâna s-a încheiat cu un nou eșec. De data aceasta pe teren propriu, în fața celor de la CSM București. Un eșec la scor de zero puncte: 1-3. Nimic nu a mers la cote maxime, duminică, în jocul băcăuancelor. Nici serviciul, nici blocajul (două din armele de bază ale Științei în acest sezon), nici atacul și nici apărarea. Pe de cealaltă parte, multinaționala finanțata de Primăria Capitalei și-a jucat bine cărțile la Bacău. Și, în special, cartea serviciului. Chiar dacă a greșit mai multe servicii decât Știința (13 față de 12), CSM București și-a creat mai multe avantaje pe faza serviciului, beneficiind, ce-i drept, și de preluarea defectuasă a gazdelor. Primul set s-a desfășurat sub semnul echilibrului până la 18-18. De aici, jucăria s-a rupt, Alajbeg și coechipierele sale impunându-se cu 25-19. Actul secund a fost o bomobană. Spre deliciul publicului, venit în număr mare la Sala Sporturtilor. Pe serviciul lui Faleș, Știința s-a desprins de la 2-2 la 6-2. Chiar dacă s-a apropiat la 13-12, CSM București nu a avut spor, mașina de puncte Perovic-Rogojinaru, mărind constant diferența, până când asul lui Cazacu a înțepenit tabela la 25-15. „De aici începe meciul nostru”, și-au frecat mâinile de satisfacție inimoșii fani băcauani. Fals. Atât a durat meciul nostru. CSM București a condus în permanență în setul trei pe care l-a încheiat cu 25-21. Știința a încercat să se adune pentru a duce jocul în tie-break și pentru a salva ceva puncte, dar nu a fost nimic de salvat. Deși a condus 14-11 și 15-13, Știința s-a aflat în dezavantaj la cel de-al doilea time-out tehnic: 15-16. Perovic a egalat la 16, însă bucureștencele s-au desprins la 20-16 și chiar dacă diagonala lui Cazacu si mingea plasată de Moisa în spatele blocajului au creat impresia, la 18-20, că încă se poate, nu s-a mai putut nimic. CSM București i-a dat înainte cu atacul și cu serviciul, punând punct meciului la 25-19, pe o preluare greșită din serviciu a Cristinei Cazacu. Hotărât lucru, asta nu a fost Știința!

Stiința: Zburova (I. Radu 8 puncte), Cazacu 8 (Bălțatu), Rogojinaru 6, Faleș 4 (Sipic), Otasevic 7, Perovic 19 (Moisa 3), Albu-libero (Manu- libero). CSM București: Milovits 5, Dekany 9 (Pîrv), Charuk 12 (Roșca) , Radosova 13, Medic 9, Alajbeg 21 (Kapelovies), Carocci-libero. Grapă: „Ne-au bătut cu serviciul” Antrenorul Științei, Florin Grapă a recunoscut supremația CSM-ului în partida de duminică. ”Ne-au bătut cu serviciul. Categoric, au servit mult mai bine decăt noi. În final, aș fi fost mulțumit și cu un punct, însă nu a fost loc. Adevărul este că Bucureștiul are jucătoare de bază mai bune decât noi: Alajbeg, Dekany, Radosova…Dar la fel de adevărat este că nici noi nu am jucat la nivelul nostru”, a declarat tehnicianul băcăuan. Vineri, la Piatra Neamț. Pe Digi Celelalte rezultate ale etapei a 17-a: CSU Galați- Dinamo București 0-3, Medicina Târgu-Mureș- CSM Târgoviște 0-3, Penicilina Iași- Unic Piatra Neamț 3-0, SCM Pitești- Alba Blaj 0-3, SCM U Craiova- CSM Lugoj 1-3. Astăzi, se joacă meciul Penicilina- CSM Târgoviste, restanță din etapa a 15-a. Clasament 1. Volei Alba Blaj 17 16 1 50-6 48p.

2. CSM București 17 14 3 45-18 41p.

3. CSM Târgoviște 16 13 3 41-14 38p.

4. Știința Bacău 17 12 5 41-18 38p.

5. Dinamo București 17 11 6 36-23 32p.

6. Unic P. Neamț 17 7 10 28-32 23p.

7. Penicilina Iași 16 7 9 25-29 21p.

8. Medicina Tg. Ms. 17 7 10 23-32 20p.

9. CSM Lugoj 17 7 10 25-36 20p.

10. SCM Pitești 17 5 12 17-40 14p.

11. CSU Galați 17 1 16 8-49 5p.

12. SCM U Craiova 17 1 16 8-50 3p. Etapa viitoare, Știința se va deplasa la Piatra Neamț, unde o va întâlni pe Unic. Meciul se va disputa vineri, 17 februarie, de la ora 17.30, fiind televizată de Digi. Tot vineri, dar de la ora 19.30 se va desfășura jocul CSM București- Medicina. Celelalte partide vor avea loc sâmbătă, 18 februarie, după următorul program: Dinamo- SCM U Craiova, Alba Blaj- Penicilina, CSM Târgoviște- CSU Galați.

