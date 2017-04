Actualitate Asociația Betania construiește „Casa de Tranzit” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Asociația „Betania”, condusă de Andre Muit, a demarat un nou proiect în municipiul Bacău. Se numește „Casa de Tranzit” și este destinat familiilor care traversează o perioadă dificilă. „În general, familiile cu copii mici au probleme toamna și iarna. Vrem să le ajutăm, dar dacă nu au locuință e complicat. Nu știm de ce au rămas fără adăpost dar, oricare ar fi motivul, trebuie ajutate deoarece e vorba despre siguranța copiilor”, explică Andre Muit. Noul centru poate asigura cazare pe termen limitat pentru două familiile aflate în situații de criză, până la găsirea unor soluții pe termen lung. „Terenul permite extinderea proiectului în viitor cu încă o clădire”, afirmă Andre Muit. „Casa de Tranzit” va avea 120 mp și va fi finalizată pe 31 iulie 2017, urmând ca până pe 20 august să fie efectuate și amenajările exterioare. Valoarea totală a proiectului este de 85.000 de euro, sumă asigurată integral din fonduri olandeze. 0 SHARES Share Tweet

