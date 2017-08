Andre Muit, președintele Asociației „Betania”, promitea pe 26 aprilie că lucrările de construcție la „Casa de Tranzit” vor fi gata pe 31 iulie. Exact așa s-a întâmplat. Mai rămân de realizat finisajele. ăptămâna aceasta, 27 voluntari din Olanda, trimiși de organizația Diakonaal Actie Comité Roemenië din Lienden, vor demara amenajarea exteriorului, apoi se vor ocupa de mobilarea și dotarea casei. La mijlocul lunii august, clădirea își va primi beneficiarii. „Casa de Tranzit” are 120 mp și a costat 85.000 de euro. Proiectul este destinat familiilor aflate într-o situație de criză, în special familii cu copii mici, care vor fi cazate la „Betania” pe termen limitat, până la găsirea unei soluții definitive. 0 SHARES Share Tweet

