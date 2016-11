Asociatia „Albinuta vesela” opteaza „Pentru mai mult verde”

De mai multi ani, Asociatia „Albinuta Vesela” desfasoara cu unitati de invatamânt partenere, proiecte pe teme de mediu prin care se formeaza deprinderi in directia protejarii mediului inconjurator. In acest an scolar deruleaza proiectul „Pentru mai mult verde” (coordonat de prof. Maria Gârea Cucu) ce are ca obiective constientizarea prescolarilor/elevilor/ parintilor cu privire la necesitatea adoptarii unei atitudini de implicare in pastrarea unui mediu curat.

Astfel, cu sprijinul Primariei Municipiului Bacau, prin Directia Salubrizare, Agrement, Parcuri, si al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Bacau, prin conducerea acestuia, in curtea colegiului din Cartierul C.F.R. s-au plantat 20 de copacei de catre elevii din clasa a VII-a si a VIII-a, coordonati de prof. Boitan Adilene.

Proiectul se deruleaza pâna in luna mai 2017 si, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala „Dr. Alexandru Safran”, prescolarii de aici, coordonati de ed. Munteanu Mihaela, Boca Mirela, Stoica Veronica, Paduraru Andreea, vor mai planta la primavara 15 copacei.

Finalizarea proiectului va fi in luna mai si va consta intr-o expozitie cu obiecte realizate din materiale refolosibile si o parada a costumelor din materiale reciclabile.

prof. Cristina Duhalmu