Asistentii medicali sunt asteptati la examenul de grad principal

Cadrele medii sanitare (asistente, moase etc.) care nu au gradul principal vor avea ocazia sa sustina examenul pentru obtinerea diplomei respective.

De saptamâna trecuta, la sediul Filialei Bacau a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România (OAMGMAMR), din Bacau, str.Razboieni, nr.11, sc.A, ap.6, telefon 0234518720, a inceput inscrierea pentru participarea la acest examen, doritorii putând sa depuna dosarul pâna in data de 7 noiembrie 2016.

Competitia se organizeaza pentru asistentii medicali generalisti, moasele, asistentii medicali (balneofizioterapie, farmacie, igiena si sanatate publica, igienist de cabinet dentar, stomatologie, laborator, medico-social, nutritie si dietetica, radiologie si imagistica medicala), surorile medicale si oficiantii medicali, care au o experienta profesionala cumulata, de minimum 5 ani.

„Asadar, se pot inscrie la examen cei care au o vechime in exercitarea profesiei de minimum cinci ani, cu norma intreaga, ne-a spus Minodora Chicea, presedintele Filialei Bacau a OAMGMAMR. Pâna in acest an aveau posibilitatea sa participe la examen si cadrele medicale care erau in concediu de crestere a copilului, perioada aceasta fiind considerata ca vechime in profesie.

De aceasta data vechimea de cinci ani trebuie sa fie efectiv realizata prin exercitarea profesiei. Si este obligatoriu ca dupa 5 ani de exercitare a meseriei, fiecare sa sustina si sa treaca de acest examen.”

Dosarul va contine cererea, actele de identitate, de schimbare a numelui (daca este cazul), de studii, in copie, adeverinta de la angajator, din care sa reiasa experienta profesionala de minimum 5 ani, precum si dovada platii sumei (120 lei) de participare la examen. Acesta, pentru asistentii medicali generalisti, surori si oficianti, se va desfasura in data de 17 noiembrie 2016.

Asistentii medicali vor fi examinati in data de 18 noiembrie. Cei care vor obtine gradul principal, evident ca vor avea o satisfactie profesionala, dar si pecuniara, angajatorul fiind obligat sa le majoreze salariul, conform noilor competente pe care ei le-au dobândit.