Asistentii medicali isi aleg forurile de conducere

Asistentii medicali si de farmacie, precum si moasele din judetul Bacau au intrat deja in febra pregatirilor pentru alegerea reprezentantilor lor in organele de conducere ale organizatiei profesionale din care fac parte. Ieri, 5 decembrie, a fost ultima zi in care s-au mai putut depune candidaturile pentru reprezentarea la adunarea generala de la nivelul judetului.

Pâna ieri, la ora 12.00, termenul limita, pentru a participa la adunarea generala s-au inscris 39 asistenti din judet, cu unul mai mult fata de norma de reprezentare care este de 1 la 100.

Alegerea reprezentantilor la adunarea generala se va desfasura in data de 8 decembrie, incepând cu ora 8.00 si pâna la 18.00, pe zone, respectiv la sediul Filialei Bacau a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România (OAMGMAMR), precum si la toate spitalele din judet.

Dupa aceea, reprezentantii desemnati vor participa la adunarea generala, care se va desfasura la sediul Filialei Bacau a OAMGMAMR (str.Razboieni, nr.11, sc.B, ap.11) in ziua de 10 decembrie si in cadrul careia vor fi alesi membrii consiliului judetean. In acest forum vor fi 13 membri.

Cât priveste conditiile pe care acestia trebuie sa le indeplineasca, Minodora Chicea, presedintele Filialei Bacau a OAMGMAMR, ne-a declarat: „Trebuie sa aiba o vechime in meserie de cel putin patru ani si sa nu fi savârsit abateri profesionale. Altfel spus, nu vor fi acceptati cei care au sanctiuni pentru ca nu si-au indeplinit corect, cu profesionalism, atributiile de serviciu. Nu sunt admisi nici cei care sunt incompatibili, respectiv fac parte din alte organe de conducere din sistemul sanitar. Pentru biroul consiliului judetean, in plus, candidatii trebuie sa fi avut o functie de raspundere cel putin patru ani”.

Alegerea biroului va fi facuta de catre consiliul judetean dintre cei 13 membri ai lui. Biroul va fi format dintr-un presedinte, doi vicepresedinti si un secretar. Ei le vor reprezenta interesele profesionale la nivel local si national ale celor peste 3.800 de asistenti, care sunt in prezent inscrisi in cadrul OAMGMAMR, Filiala Bacau, si au aviz de libera practica, eliberat de catre conducerea acesteia.

Sa mai notam ca OAMGMAMR este o organizatie profesionala care acorda dreptul la libera practica membrilor ei, organizeaza cursuri de educatie medicala continua pentru acestia, le sustine drepturile si cauzele la nivel national, dar ii si sanctioneaza daca au abateri de la deontologia profesionala, putând chiar sa le interzica exercitarea meseriei, in cazul unei incalcari flagrante, deosebit de grave, a atributiilor de serviciu.