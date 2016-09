Asigurarile RCA, la fel de scumpe

* odiseea RCA-urilor este departe de a se fi incheiat, desi transportatorii au protestat, blocând Bacaul si Capitala

Transportatorii sustin ca autoritatile s-au facut ca le indeplinesc doleantele, intrucât asigurarile vor fi la fel de scumpe, dupa ce noua Lege a RCA, publicata in Monitorul Oficial, la inceputul saptamânii, a fost rectificata, peste noapte, pe traseul parlamentar, în detrimentul firmelor de transport.

Transportatorii acuza ca proiectul de lege privind înghetarea tarifelor la politele RCA a primit o nota orientativa si nicidecum obligatorie. Textul care prevedea introducerea tarifului de referinta ca principiu de baza în constructia primei RCA a disparut, desi acesta fusese convenit dupa negocierile cu transportatorii.

„Practic, a fost luat de baza pentru lege textul ordonantei care prevedea ca tariful sa functioneze pentru o perioada de sase luni”, se arata într-un comunicat formulat de patronatele din transporturi FORT, UNTRR, APTE 2002 si APULUM. Potrivit transportatorilor, la articolul care se refera la termenul de sase luni (cu tarif de referinta – n.r.) apare mentiunea ca pretul are caracter… orientativ si nu obligatoriu. In plus, neplata daunelor în termen legal se sanctioneaza cu sume ce pleaca de la 5.000 lei (ca in legea veche).

Transportatorii spun ca, în Italia, de exemplu, autoritatea de supraveghere a pietei financiare sanctioneaza cu 60.000 euro/dosar asiguratorii care nu platesc la timp. In acest context extrem de sensibil, in care OUG aprobata de Guvern ofera o soluţie doar pe termen scurt, prin îngheţarea tarifelor pe o perioada de sase luni, firmele de transport nu exclud reluarea protestelor.

Blocaj cu repetitie. Soferii, prejudiciati

Pâna atunci, sa mai notam ca sistemul de emitere a politelor RCA nu a functionat din nou, in prima parte a acestei saptamâni, dupa ce lunea trecuta, la fel, nu au putut fi emise polite RCA la unele firme de asigurari. Mai exact, soferii care si-au facut, în aceasta perioada, asigurarile auto obligatorii auto nu au putut fi înregistrati în bazele de date si nici nu au putut beneficia de reducerile legale.

„Practic, au fost probleme de comunicare cu baza de date CEDAM, care ofera informatii despre istoricul de dauna al soferilor. Asa ca, nu am putut emite polite RCA, luând in calcul bonus/malus, la nicio firma. Cine a fost nevoit sa plece in cursa, i-am eliberat polita cu clasa B0, fara reducere sau penalizare, urmând ca, atunci când sistemul va functiona, sa ii refacem polita cu pretul corect”, spune un brokeri de asigurari din Bacau.