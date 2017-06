Actualitate Asfalt în Poduri, după 30 de ani! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter A început asfaltarea drumului județean (DJ) 117, mai exact a porțiunii care traversează comuna Poduri. Locuitorii se bucură, arătând că „e un moment istoric” și că așteaptă de câteva decenii să se toarne covor asfaltic în Poduri. Lenuța Ardeleanu, directorul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, dă asigurări că lucrările vor continua dacă vor fi alocați bani prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). „Acum facem lucrări de întreținere și plombări pe aproximativ doi kilometri, dar avem un proiect depus pe PNDL pentru asfaltarea a patru kilometri în zona Poduri, care e puternic afectată de erodări”, a declarat Lenuța Ardeleanu. „Investiția e foarte importantă și are impact asupra cetățenilor deoarece de 30 de ani nu s-a mai asfaltat. Și eu am avut emoții când au început lucrările, că și eu sunt cetățen”, a mărturisit Diana Albu, primarul comunei. Ea îi roagă pe locuitori să fie înțelegători pe perioda asfaltării și să circule pe varianta Rusăiești-Găzărie, cu viteză mai mică. „Eu mă simt bine să le pot face cât de cât viața mai bună și mai civilizată, iar cei care m-au ales să nu fie dezamăgiți. În rest, cum am mai spus, dacă avem răbdare vom reuși multe împreună”, susține primărița. 0 SHARES Share Tweet

