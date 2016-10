Asalt la abonamentele gratuite de transport in comun

* sute de pensionari au format cozi enorme la Directia de Asistenta Sociala pentru a-si procura abonamentele gratuite de transport in comun * noile abonamente se distribuie si in zilele urmatoare, iar pâna pe 15 octombrie se poate circula cu vechile abonamente

Sediul Directiei de Asistenta Sociala Bacau a fost luat cu asalt, de la prima ora a diminetii de luni, de sute de pensionari dornici sa isi procure abonamentele gratuite pentru transportul in comun.

Gratuitatea este o noutate, stabilita in sedinta de vineri a Consiliului Local, unde s-a decis ca subventia din partea Primariei sa creasca de la 50% la 100% pentru toti bacauanii care au pensii sub 1050 de lei.

In aceasta situatie se afla circa 10.000 de pensionari, care acum au posibilitatea sa calatoreasca gratuit cu autobuzele SC Transport Public SA, un abonament fiind valabil timp de trei luni.

Pentru a satisface in bune conditii cererea masiva de abonamente, au fost mobilizati 15 angajati ai DAS Bacau si, intr-adevar, asteptarea nu a fost greu de suportat, din câte spuneau pensionarii.

„Stau de o ora la coada, dar merge destul de repede. Timpul trece destul de repede daca mai vorbim unii cu altii, si bine ca nu e frig. Se pare ca s-au organizat bine cei de la DAS”, spunea un pensionar.

Abonamentele care se distribuie acum sunt valabile intre 1 octombrie si 31 decembrie.

„Am pus afise, am vorbit personal cu multi pensionari si le-am spus ca nu trebuie sa se inghesuie inca din prima zi. Pâna pe data de 15 octombrie ei pot calatori cu vechile abonamente, nici un controlor nu ii va da jos din autobuz.

Am discutat cu conducerea SC Transport Public si am stabilit clar acest lucru. Prin urmare, abonamentele se pot procura si in zilele urmatoare, nu e nevoie sa se inghesuie nimeni si nici sa vina din zorii zilei sa stea la coada”, a spus Daniela Pozinarea, directoarea DAS Bacau.

Reamintim ca hotarârea Consiliului Local din sedinta de vineri, 30 septembrie, prevede ca mai multe categorii de persoane defavorizate precum si pensionari din municipiul Bacau sa beneficieze, de la 1 octombrie, de abonamente gratuite sau legimitatii de calatorie subventionate la transportul public in comun.

Este vorba despre aproximativ 10.000 de pensionari la limita de vârsta, pensionari de invaliditate, pensionari anticipat, anticipat partial, pensionari de urmas care au implinit 60 de ani, veterani si vaduve de razboi, luptatori la Revolutie, urmasi ai eroilor martiri, daca indeplinesc o conditie: sa aiba o pensie egala sau mai mica de 1050 lei brut.