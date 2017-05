Artiștii și-au strigat bucuria în stradă

Cei 97 de absolvenți ai Colegiului Național de Artă „George Apostu” au ajuns în punctul în care au tras linie celor patru ani de studii. Cu bucurie în suflet, însoțiți de profesori și părinți, elevii celor patru clase de a XII-a de la Colegiul de Arte au defilat prin centrul orașului după care au ținut cursul festiv la Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora”.

a declarat prof. Adriana Cristina Busuioc, director Colegiului Național de Artă „George Apostu”.

Șeful promoției 2016-2017 este Alexandru Radu, clasa a XII-a D, profil coregrafie, care a încheiat cei patru ani de studii cu 10 pe linie.

„Sunt mulțumit și foarte fericit că am reușit să am această performanță, să termin cu 10 pe linie. Este ceea ce mi-am propus din clasa a IX-a pentru că eram conștient că pot. Viața de liceu a fost frumoasă, ușoară, pentru că mi-am organizat foarte bine timpul. Am fost și la olimpiada de coregrafie, unde nu am luat premiu dar sunt mulțumit de evoluția mea. În continuare, vreau să merg la Facultatea de Coregrafie de la Iași”