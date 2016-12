Social Articole pirotehnice, confiscate de polițiști de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

În cadrul acțiunii „FOC DE ARTIFICII”, polițiștii acționează pentru verificarea legalităţii operaţiunilor cu articole pirotehnice desfăşurate de persoanele fizice şi juridice. Astfel, la data de 1 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Bacău au depistat în flagrant doi angajați ai unor societăți comerciale care ofereau spre comercializare articole pirotehnice, fără ca societatea în cauză să fi fost autorizată în acest sens. În două magazine din localitatea Buhuși polițiștii au identificat, la vânzare, 87 și respective 252 de articole pirotehnice, în valoare totală de 750 de lei. Cele 339 articole pirotehnice au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul savârșirii infracțiunii de operatiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept. Poliţia Română reaminteşte că este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului. 3 SHARES Share Tweet