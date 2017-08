Trăim într-o lume aflată în continuă mișcare. O lume care se schimbă, care vrea mereu ceva nou, care ține pasul cu moda. Ce se poartă? Cui ne adresăm atunci când ne dorim altceva în viața noastră, când vrem să eclipsăm atunci când ne facem apariția la un eveniment monden sau de familie? Ne-am propus să vorbim, acum, despre coafuri, machiaj și manichiură. Iar pentru acest lucru am apelat la un profesionist în materie, Emma Grădinaru, hairstylist colorist specialist, care ne-a prezentat tendințele must-have în acest domeniu (Roxana Neagu). Trendurile reinventează personalitatea fiecăruia, iar noi, ca profesioniști, redescoperim în clienții noștri laturi ale expresivității lor încă neexplorate. Este minunat să lucrezi pentru femei, fiecare în parte are o idee despre frumusețe, fiecare se transpune într-o imagine, uneori non-vizuală, pe care o exprimă prin gesturi sau, de cele mai multe ori, își caută modele și spun… „cam așa mă văd”. Spectacolul începe în timpul consilierii, iar discuția îi poate dărâma mitul la care ea a fost fidelă chiar ani de zile. Devine curioasă, interesată și dornică să schimbe ceva în look-ul ei, iar confortul și starea sa să aibă o energie înaltă. Este fascinant să abordezi un client care știe de-o viață că are o față rotundă, iar tu să-i arăți că are o față cu formă ovală și care-și poate permite orice tip de tunsoare. E acel moment când vii la coafor cu ideea ta și pleci din salon cu mitul dărâmat, dar cu o imagine nouă despre tine, cu o mai mare încredere și mai multe informații care îți vor folosi în viitor. Pentru că Salonul „by Emma” este un centru care se adresează cu precădere femeii, vom vorbi astăzi doar despre EA, despre dorințe, experiențe și rezultatele la care ajungem în urma „intervențiilor” pe care le facem noi, profesioniștii. Femeia este, în general, un izvor de frumusețe și inspirație, un tot absolut complex, greu de explorat! Ea vine la noi la centru să își găsească o nouă stare de spirit, în primul rând, apoi vrea o imagine nouă, dorește să investească puțin timp, iar rezultatul să fie … wow! Grele provocări! Aceste dorințe ale ei ne obligă însă pe noi să studiem foarte mult, să ne antrenăm, să fim în actualitate, cu tot ce înseamnă tendințe, să fim tehnici, atât de tehnici încât să sfidăm regulile, să le încălcăm cu încredere pentru un rezultat inovator și unic. Recomandările noastre pentru acest sezon sunt bazate pe anumite criterii ce sunt în interesul clientului. Voi începe cu câteva sfaturi pentru îngrijirea părului. Folosiți șampoane recomandate, care să acopere nevoile firului dumneavoastră, căutați produse fără săpun și sulfați, nu uitați de masca de păr, care îmbunătățește calitatea firului și creează noi legături ale fibrelor. Nu încărcați părul cu produse de la brand-uri diferite, nu toate sunt compatibile ca formulă chimică. Bazați-vă pe stilist pentru a obține cele mai bune rezultate! În materie de culoare… nimic nu este interzis. De nenumărate ori repet acest lucru clientelor mele. Este important să descoperi acea culoare care îți vine mănușă, care îți conferă o regăsire cu tine când te privești în oglindă, care face parte din tabloul ochilor tăi și a pielii. Combinațiile monocrome nu se vor demoda niciodată! Purtați-le cu încredere și atitudine. Explozia culorilor în păr poate să fie una provocatoare, să atragă atenția la o simplă privire, sau poate fi una caldă, fină, fără început și fără sfârșit! Styling-urile pentru ocaziile speciale pot fi lejere, naturale, ușor dezordonate, cu texturi contrastante, împletituri seducătoare care să confere volum, dar la fel de bine pot arăta și cele perfect conturate, extravagante, cu accesorii prețioase (de exemplu flori naturale, materiale prețioase, perle, pietre semiprețioase etc) sau accente colorate din șuvițe de păr. Este clar că în domeniul nostru lucrurile evoluează cu o viteză amețitoare. Apar tehnici noi, produse revoluționare, care, folosite, conferă servicii de calitate. În ultimii ani, vopsitul părului, de exemplu, s-a transformat într-un adevărat spectacol, culorile folosite trec prin niște filtre de compunere sau chiar de recompunere și ajung la un nivel atât de fin încât îți este greu să definești nuanța.

Iubesc culorile fine, iubesc să creez unicat pentru fiecare clientă în parte, iubesc formulele simple, în felul lor, dar atât de complicate prin perfecțiunea lor! Să transpui în realitate o dorință înseamnă să lucrezi în echipă, să faci front comun cu clienta și să alegi împreună cea mai bună variantă de propunere. Forma, culoarea și tehnicile de abordare a fiecărei provocări sunt diferite. Dar noi încercăm să oferim idei cât mai actuale, look-uri estivale, culori și styling-uri într-o legătură perfectă cu sinele celui din oglindă. În materie de machiaj, inspirația însăși este clienta. Ea este unică și diferită. Aproape că fața își cere singură culorile, doar tehnica diferă. Make-up-ul este imaginea stării de spirit, este culoarea sufletului fiecăruia așezat la vedere. Un om frumos al cărui chip este machiat transmite emoții și noblețe. De la machiajul insesizabil sau cel care face ca fața să arate nude, la machiajul foarte puternic, foarte conturat, cu accent pe ochi și spâncene sau buze, poate arăta foarte interesant, dacă nu se exagerează cu restul componentelor care întregesc look-ul (coafura, de exemplu). Pentru manichiură, clientele pot lăsa imaginația să lucreze. Culorile marmorate, strălucitoare, sau culorile pale, combinate cu picturi manuale, pietre, strasuri, ștampilare pun în actualitate manichiura modernă și transformă unghiile în adevărate podoabe. Mâna fermă a specialistului poate transforma un concept într-un adevărat tablou admirat și dorit. Totul este o artă, care poate schimba lumea! 1 of 12 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.