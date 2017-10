– sunt disponibile aproximativ 2.000 de posturi pentru gradați și soldați rezerviști voluntari Ministerul Apărării Naționale continuă campania de recrutare a soldaților și gradaților rezerviști voluntari. Procesul de recrutare a rezerviștilor voluntari a fost extins până la 20 octombrie 2017. În această perioadă, Centrul Militar Județean Bacău desfășoară activități de selecționare a candidaților care doresc să încadreze funcții amintite. Procedurile de recrutare se desfășoară în baza Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2017. Pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție, candidații se vor prezenta la sediul Centrului Militar Județean pe a cărui rază de responsabilitate își au domiciliul pentru a completa o cerere. Aceștia trebuie să aibă asupra lor actul de identitate (în original și în copie), certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii, acte de studii și/sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și în copie, permisul de conducere, în original și în copie, dacă este cazul, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specific, livretul militar (în original și în copie) dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist. Instruirea La Centrul Militar Județean, candidații vor fi informați cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susțină probele de selecție, unitatea sanitară militară unde urmează să susțină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială (dacă este cazul). În ceea ce-i privește pe acei candidați care nu au pregătire militară, aceștia vor fi consiliați în vederea exprimărea opțiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile și specialitățile militare pentru care aceștia prezintă aptitudini. Persoanele interesate de oferta MApN se pot adresa Centrului Militar Județean Bacău la sediul din str. Mihai Eminescu, nr. 25D, la telefon 0234 512 913 sau e-mail: um02420@mapn.ro. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.