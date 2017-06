Social Armata are nevoie de psihologi, sociologi, sanitari și muzicieni de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – o șansă la angajare pentru cei care au împlinit 40 de ani – Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 16 locuri pentru ofițeri și 44 de locuri pentru subofițeri Centrul Militar Județean Bacău recrutează o nouă serie de candidați pentru cariera militară. De această dată este vorba despre oferta educațională pentru formarea ofițerilor și subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă. Astfel, pentru ofițeri sunt scoase la concurs 16 posturi, din care, șapte sunt pentru psihologi, trei pentru sociologi și șase pentru muzici militare. „Candidații pentru ofițeri trebuie să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare, să fie absolvent al unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, iar în cazul în care este student în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licență până la data concursului de admitere la cursul de formare”, declară lt.col. Adrian Plotogea, cdt. Centrului Militar Județean Bacău. Pentru specializarea psihologie și sociologie candidații trebuie să aibă studii universitare de master în domeniu. Locuri mai multe la subofițeri Pentru subofițeri, oferta locurilor scoase la concurs este mult mai generoasă. Sunt 44 de posturi, din care 19 pentru sanitari și 25 pentru muzici militare. Și candidații pentru subofițeri trebuie să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere. De asemenea, cel interesat trebuie să fie absolvent de învățământ liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere. Pentru serviciul „medical”, candidatul trebuie să fie absolvent al învățământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu diplomă sau certificat de absolvire/de competență profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist. Pentru serviciul „muzici militare”, candidații trebuie să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat, fără să dețină certificat de competențe profesionale, iar competențele le susțin în cadrul probelor de concurs. Termenul limită de întocmire a dosarelor de candidat, inclusiv efectuarea vizitei medicale, este 16 iunie 2017. Cei interesați de această ofertă educațională pot obține informații suplimentare de la reprezentanții Biroului informare-recrutare care își desfășoară activitatea în sediul Căminului Militar situat în Bacău, strada Energiei, nr. 1 sau la telefon: 0234. 512913, int. 132. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.