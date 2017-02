Sport Armanu: „Atitudine, spirit de grup și lipsa presiunii” Dupa victoria cu Iașiul, antrenorul CSȘM Bacău enumeră principalele atuuri ale echipei sale de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primul meci, prima victorie: 27-23 cu (ex) lidera Diviziei A Politehnica Iași. Și primul semnal al anului: tânăra echipă de handbal masculin a CSȘM Bacău poate ajunge departe. Cât de departe? „Ținta noastră este ca în 2018 să jucăm în Liga Națională. Asta nu înseamnă însă că nu ne batem și în acest sezon pentru promovare. Victoria contra Iașiului a arătat că avem potențial”, a declarat antrenorul băcăuanilor, Gabriel Armanu, care a adăugat: „Noi abordăm toate meciurile ca pe niște finale. Cu toate acestea, nu evoluăm sub presiunea rezultatului. Dimpotrivă, marele nostru avantaj este că jucăm fără presiune. Dacă vom termina pe primul loc, vom promova direct, dacă ne vom clasa pe locurile 2-3 vom merge la «baraj», iar dacă nu vom ajunge în Liga Națională în vară, atunci ne vom bucura de experiența acestei ediții de campionat ce ne va fi, cu siguranță, de mare folos pentru viitor. Acest an este unul foarte relaxat pentru noi”. Armanu consideră că în jocul cu Poli Iași, caracterul de care dau dovadă elevii săi a fost determinant: „Am demonstrat atitudine și spirit de grup. Plus un portar precum Richie Freiwald, care a făcut un meci de referință”. În condițiile retragerii din campionat a LPS-ului Piatra Neamț, CSȘM Bacau va sta în următoarele două etape, urmând să revină pe teren de-abia pe 11 martie, pentru jocul din etapa a 17-a cu Danubuis Galați, din deplasare. În acest context, băcăuanii vor încerca să acopere golul competițional cu perfectarea unei partide de verificare contra Focșaniului sau a Vasluiului. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Ziua Mondială a Cercetașului, la Nicolae Bălcescu Articolul următor Aerostar, învinsă la Sfântu-Gheorghe

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.