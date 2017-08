Social Armă neletală ridicată de polițiști pentru cercetări, în urma unei percheziții domiciliare de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 31 iulie a.c., polițiștii din Târgu Ocna împreună cu poliţiştii oneşteni au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul unui tânăr de 23 de ani, din localiate. Polițiștii au identificat și ridicat de la domiciliul tânărului o armă neletală supusă autorizării. Din verificările poliţiştilor a rezultat că tânărul nu este autorizat să deţină arme neletale sau muniţie aferentă, fapt pentru care arma a fost ridicată în vederea confiscării. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. 10 SHARES Share Tweet

