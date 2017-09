Arhitectii bucuresteni au gresit proiectul noii Insule de Agrement

Municipalitatea a anulat licitatia vizând modernizarea Insulei de Agrement. Oficialii Primariei au descoperit ca proiectul realizat de societatea Vila House SRL, din Bucuresti, contine mai multe erori si omisiuni privind cantitatile si dimensiunile lucrarilor. Administratorul public al municipiului da vina pe firma care a facut proiectul, acuzând-o de lipsa de seriozitate. In septembrie 2009, Primaria Bacau a incredintat contractul de proiectare catre SRL-ul amintit prin procedura „negocierii fara anunt de participare”, fara organizarea prealabila a unei licitatii. „Reteta” arhitecturala privitoare la modernizarea Insulei de Agrement a facut obiectul unui concurs de solutii, edilii platind peste 566.000 lei pentru proiectul cu lacune elaborat de Vila House SRL.

Din cauza erorilor si omisiunilor continute in proiectul tehnic, edilii Bacaului au fost constrânsi sa anuleze licitatia vizând reabilitarea Insulei de Agrement. Lansata pe siturile de achizitii publice la inceputul lui august, procedura a fost anulata pe 24 august, municipalitatea mentionând in anuntul de participare ca proiectul contine abateri grave ce fac imposibila incheierea unui contract.

Oficialii Primariei sustin ca principalul vinovat pentru situatia creata ar fi proiectantul. Potrivit administratorului public Leonard Padureanu, greselile de proiectare ar putea fi remediate in aproximativ 2 saptamâni.

„Au avut lipsuri in proiect, iar lista de cantitati nu a fost bine explicitata. Ne-am dat seama in urma solicitarilor de clarificari primite din partea ofertantilor. Proiectantul este de vina. Am chemat proiectantii si eu spun ca in doua saptamâni putem continua procedura. Omul care vine la licitatie trebuie sa stie care sunt cerintele exacte”, a opinat Padureanu.

Au cheltuit miliarde pe un proiect lacunar

In toamna lui 2009, municipalitatea incheia un contract de peste 566.000 lei (fara TVA) cu societatea de arhitectura Vila House din Bucuresti, in vederea realizarii proiectului de modernizare a Insulei de Agrement. Incredintarea contractului s-a facut prin negociere fara anunt de participare, edilii justificând optiunea prin faptul ca proiectul câstigator a rezultat in urma unui concurs de solutii.



Reprezentantii Vila House au afirmat ca nu raspund decât solicitarilor venite pe mail. „Trimiteti-mi un mail cu intrebarile si o sa va raspund la noapte”, a declarat Gabriela Herovanu, unul dintre asociatii Vila House. Reprezentantii Vila House au afirmat ca nu raspund decât solicitarilor venite pe mail. „Trimiteti-mi un mail cu intrebarile si o sa va raspund la noapte”, a declarat Gabriela Herovanu, unul dintre asociatii Vila House. Ce firme s-au aratat interesate de contract Conform informatiilor oficiale existente pe siturile de achizitii publice, mai multe societati din municipiul Bacau, dar si mari companii europene din domeniul constructiilor s-au aratat interesate de modernizarea Insulei de Agrement. Intre acestea se numara Dasricom SRL din Podu Turcului, firma PNL ce a realizat pietonalul din centrul Bacaului, precum si Nortek Trust, un alt SRL cu emblema liberala. Compania Strabag, Instal Design din Bacau, Super A Plus K din Galati, dar si Constructii Hidrotehnice SA din Iasi incheie lista firmelor care si-au manifestat interesul cu privire la licitatia organizata de Primaria Bacau. INDATORATI Jumatate din cost, suportata cu bani imprumutati Proiectul privind modernizarea Insulei de Agrement afiseaza un cost total de peste 52 de milioane lei, cu 8 milioane lei mai mult decât valoarea initiala, stabilita in urma cu 3 ani. Din datele postate de Primarie pe siturile de achizitii publice rezulta ca institutia nu dispune, pe moment, de fondurile necesare cofinantarii proiectului, acesta fiind realizat cu fonduri europene. Contributia pe care municipalitatea trebuie sa o suporte se ridica la peste 25 milioane lei, bani pe care edilii spera sa-i obtina dintr-un imprumut bancar. Termenul de finalizare a proiectului este 2014, insa este foarte probabil ca acesta sa fie depasit, dupa modelul Spitalului Municipal care – teoretic – trebuia finalizat in urma cu 4 ani. Proiect electoral Administratia Stavarache i-a momit, in repetate rânduri, pe bacauani cu „fabulosul” proiect de modernizare a Insulei de Agrement. La alegerile din 2008, Insula figura ca si reabilitata pe panourile electorale ale edilului, desi abia in 2009 Primaria a incheiat contractul de proiectare. Aceleasi „brasoave” au fost vehiculate si la localele din acest an, când Stavarache a dat la iveala un almanah electoral in care apareau mai multe imagini prelucrate pe calculator cu Insula de Agrement. Proiectul bate pasul pe loc de cel putin 3 ani. Mai mult, lipsa fondurilor necesare cofinantarii proiectului complica si mai mult existenta acestuia.

2 SHARES Share Tweet