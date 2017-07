Medalie de argint pentru băcăuanul Albert Potoceanu (SCM Bacău/CSSM Bacău) la Campionatul European de Box-Cadeți, la cat. 105 kg. În gala finală, supergreul de la Bacău, unde este antrenat de Relu Auraş, a făcut un meci bun în faţa celui mai valoros pugilist de la Europene, dar a fost nevoit să se recunoască învins la puncte de ucraineanul Dmitro Beniuh, după ce în semifinale băcăuanul se impusese la puncte printr-o decizie unanimă în fața ungurului Zsolt Dudas. “Albert Potoceanu a boxat de la egal cu sportivul din Ucraina, doar lipsa de experiență și–a spus cuvântul. A luptat contra celui mai valoros boxer de la Europene, dar cu toate astea Albert a fost la înălțime. Medalia de argint confirmă că boxul românesc vine tare din urmă, iar Bacăul are viitor. A pierdut un meci, dar a câștigat argintul european”- Relu Auraș – antrenor coordonator În semifinale, Albert Potoceanu s-a impus la puncte printr-o decizie unanimă în fața ungurului Zsolt Dudas. Boxerul maghiar a fost numărat de două ori în reprizele 1 și 2. În finală, Potoceanu va urca în ring contra ucraineanului Dmytro Beniukh.

Europenele de cadeți au programat întreceri la 20 de categorii. România a aliniat 19 boxeri la startul competiției și a încheiat cu un bilanț de șapte medalii, una de aur, una de argint și cinci de bronz

