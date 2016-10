Individul in vârsta de 30 de ani era dat in urmarire internationala si a fost prins in municipiul Bacau, de politistii de la noi, iar Curtea de Apel Bacau a pus in executare mandatul european de arestare emis de judecatorii din Marea Britanie.

El a fost apoi preluat de politistii londonezi, care il acuza de fapte grave, intr-un dosar cu un prejudiciu foarte mare.

Mai precis, acesta este banuit ca alaturi de alte persoane ar fi participat, in urma cu doi ani, la un atac informatic asupra unui numar de 51 de bancomate din mai multe orase din Marea Britanie si astfel ar fi sustras suma de 1,5 milioane de lire sterline.

Barbatul de 30 de ani a fost prezentat magistraturii de acolo si plasat in arest preventiv pâna la 28 octombrie, când va fi dus in fata instantei.

Gruparea care a golit ATM-urile ar fi formata din cinci membri.

Doi dintre ei au fost prinsi in 2014 si 2015 si condamnati deja la 5, respectiv 7 ani de inchisoare pentru jaf.