Ardeoani: Strivită după ce i-a căzut tavanul în cap

Femeia de 55 de ani, din comuna Ardeoani, stătea de circa trei ani într-o locuinţă modulară, pusă la dispoziţie de către primăria din localitate. Modulul a fost amplasat în curtea ei, după ce casa bătrânească s-a degradat foarte mult şi îi punea viaţa în pericol.

Într-una din zilele trecute, Maria a vrut să mai recupereze o parte din materialele din vechea locuinţă, dar, la un moment dat, când a tras de o bucată de lemn tavanul s-a desprins şi a căzut peste ea.

„Eu am văzut-o când era pe lângă casă şi i-am spus să nu strice şi să nu intre înăutru. Dacă vrea, să scoată din afară, ca să nu cumva să cadă tavanul peste ea. Nu a trecut nici jumătate de oră că am auzit un zgomot puternic şi când am ieşit am văzut tavanul căzut şi ea prinsă sub dărâmături. Am început să ţip şi am chemat vecinii de am scos-o”, povestea Zenovia Tizu, vecină.

„Vecina de lângă ea a văzut când s-a prăbuşit, a început să strige şi ne-am dus toţi vecinii şi am ajutat-o. Era lovită toată, avea multe fracturi şi cică este grav. Ea era cea mai amărâtă femeie din sat”, spunea şi Costache Lichi, localnic.

Pompierii de la Detaşamentul Moineşti au ajuns la faţa locului şi au luat măsuri pentru a se evita accidentarea altor persoane. Rănită grav, proprietara a fost transportată cu o ambulanţă la spitalul din Moineşti, unde, în urma investigaţiilor, s-a stablit că a suferit multiple fracturi şi a fost deja supusă unei intervenţii chirurgicale.

„Pacienta este internată pe Compartimentul Ortopedie – Terapie Intensivă şi a fost operată pentru fractura de şold, genunchi şi radius. Starea este relativ stabilă şi rămâne în continuare în Terapie Intensivă”, a declarat dr. Maria Purcărin, director medical la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti. Femeia mai are însă şi fractură de bazin cu deplasare, pentru care are nevoie de spitalizare de lungă durată.

Maria locuia singură, de când părinţii au murit, fraţii ei fiind plecaţi fiecare la casele lor. Trăia din ajutorul social de la primărie şi din ce mai primea de la vecini, dar se descurca greu. „Era destul de necăjită, cu o situaţie precară. Ca şi autoritate locală, am pus la dispoziţie, prin intermediul Prefecturii, acest modul de locuit, pe care domnul primar i l-a mobilat şi l-a dotat cu tot ce este necesar. Nu avea nevoie de lemne de foc, pentru că totul era asigurat de către primărie şi practic ea nu avea ce să caute acolo”, spunea şi Constantin Diaconu, viceprimarul comunei Ardeoani. După cele întâmplate, construcţia veche a fost pusă la pământ.