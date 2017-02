Editorial Arată-mi cum depozitezi gunoiul, să-ți spun cine ești de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Nivelul de trai și de civilizație al unei comunități, chiar al unui popor, se poate vedea lesne în gunoiul pe care îl face. Groapa de gunoi sau, cum i se spune acum, „depozitul conform de deșeuri”, este oglinda fidelă a indicatorilor amintiți. E simplu: oamenii care trăiesc bine fac și un gunoi de calitate, pentru că folosesc materii de calitate, iar cei care sunt civilizați aruncă gunoiul sortat pe categorii de materiale – hârtie, sticlă, metal, materiale plastice, gunoi menajer etc. Prin urmare, arată-mi ce gunoi faci, să-ți spun cine ești! Dar, această condiție nu este suficientă: arată-mi și cum depozitezi gunoiul, deșeurile, pentru a vedea ce fel de om ești. De zece ani, a depozita corect deșeurile arată și cât de europeni suntem, pentru că România este membră a Uniunii Europene. Această calitate presupune și drepturi, dar și obligații. Protejarea mediului este una dintre obligații, iar UE are metode să ne aducă pe calea cea bună. Comisia Europeană tocmai a decis, acum câteva zile, să acționeze în judecată România la Curtea Europeană de Justiție pentru că autoritățile nu au reușit să închidă 68 dintre depozitele municipale de deșeuri neconforme, care reprezintă un risc serios pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu. Știrea ne pune pe jar și încercăm să aflăm amănunte. De unde, dacă nu de la instituțiile de mediu? Problema este, însă, că lista celor 68 de depozite nu a fost publicată, deci nu știm exact dacă și noi, de exempu, băcăuanii, suntem în apropierea unui depozit neconform. Agenția pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu din Bacău spun că la noi nici vorbă de asemenea cazuri și vin cu argumente. Alții cred că nu-i chiar așa, că sunt cel puțin patru depozite neconforme. Iar unul ar fi tocmai muntele de fosfogips de la fostul combinat Sofert Bacău, mare cât China, absolut vizibil. Datele oficiale arată, însă, că termenul pentru închiderea depozitului este ultima zi din acest an, adică nu poate figura pe lista neconformelor. Dar, cu ce argumente au venit instituțiile de mediu în a-și susține afirmațiile, aflați din chiar ziarul nostru de astăzi. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi-a prezentat bilanţul activităţii Articolul următor Apă potabilă cu program, dimineața și seara, la Onești

